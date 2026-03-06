Newey svela la verità sul disastro Aston Martin-Honda nella F1 2026 | L'abbiamo scoperto solo a novembre

Adrian Newey ha spiegato che i problemi tra Aston Martin e Honda nella gestione della vettura di Formula 1 del 2026 sono venuti alla luce solo a novembre. La collaborazione tra i due team ha subito delle difficoltà che hanno inciso sull’affidabilità e sulle prestazioni, portando a una crisi che ha richiesto approfondimenti. La rivelazione si concentra sui dettagli emersi in quel periodo.

Adrian Newey rivela perché Aston Martin si è ritrovata in crisi al via della F1 2026: la verità sui problemi Honda emersa solo a novembre. A Melbourne Alonso e Stroll già nei guai. Newey: Solo a novembre abbiamo saputo dei problemi al motore. Il 70% di Honda è nuovo in F1Il team principal Aston Martin Adrian Newey ha commentato la crisi della squadra, dovuta alla scarsa competitività del motore Honda. Newey: Alonso si trova in una situazione mentale difficileIl team principal Aston Martin Adrian Newey ha commentato le difficoltà della sua squadra e di Fernando Alonso. "Aston Martin è venuta a conoscenza dei problemi della Honda nel novembre 2025, quando ha visitato la sede centrale della Honda per discutere delle voci secondo cui l'azienda giapponese 'non avrebbe raggiunto il suo obiettivo di potenza originale'. Adrian Newey fa già capire che prima ancora di iniziare non ci sono speranze di salvare la stagione 2026 di Aston Martin. Il V6 Honda genera troppe vibrazioni che spaccano l'auto e non ha potenza. Dice esplicitamente che Honda deve lavorare in chiave 20