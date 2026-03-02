Honda risponde alle accuse | Discussioni con Aston Martin È già scontro interno sul motore

Approdando ai test con l'ambizione di aprire un nuovo ciclo tecnico vincente, l'Aston Martin si è invece ritrovata al centro di un acceso botta e risposta con il proprio motorista. Nel mirino, dopo le difficoltà emerse tra Barcellona e il Bahrain, è finita soprattutto Honda, accusata in modo più o meno esplicito di essere all'origine dei problemi di affidabilità e delle prestazioni inferiori alle attese. Una lettura che, però, da Tokyo respingono solo in parte, lasciando intravedere una frattura interna con la scuderia di Silverstone. A prendere la parola sono stati i vertici di Honda HRC, la divisione sportiva della casa giapponese, nel corso di una conferenza stampa convocata per fare chiarezza.