La guerra si amplia Iran colabrodo | forze speciali sul campo Idf entra in Libano

Nelle ultime ore, forze speciali israeliane, tra cui agenti del Mossad, sono state dispiegate in Iran per operazioni sul campo. Contestualmente, l'IDF ha annunciato l'ingresso in Libano. La situazione militare si intensifica con azioni dirette nei territori coinvolti, senza ulteriori dettagli sui movimenti o sugli obiettivi specifici delle operazioni.

Forze speciali israeliane, anche agenti del Mossad, hanno operato nelle scorse ore sul campo in Iran. E' quanto si legge sul sito web della tv satellitare al-Arabiya, che indica come fonti "media israeliani”. Unità delle forze israeliane sono poi entrate nel sud del Libano. Lo riferisce il sito di notizie Ynet. Secondo quanto reso noto, forze della 91esima Divisione sono entrate nel sud del Libano e "mantengono il controllo di diverse posizioni nell'area" come "parte" dell'operazione per il "rafforzamento della difesa avanzata". Secondo le Idf, le forze israeliane "lavorano per creare un ulteriore livello di sicurezza aggiuntiva per i residenti del nord" di Israele, "con raid estesi contro infrastrutture" degli Hezbollah libanesi, per "sventare minacce e impedire tentativi di infiltrazione nel territorio israeliano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

