Da Toninelli al vice di Casaleggio i grillini della prima ora votano Sì

I membri storici del Movimento 5 Stelle hanno espresso il loro voto favorevole al referendum sulla riforma Nordio. La proposta prevede la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, il sorteggio per la composizione del Csm e la creazione di un'alta corte disciplinare. Tra i sostenitori ci sono ex ministri e rappresentanti di spicco del gruppo.

L'ex ministro: "Si spezza il potere delle correnti". Ma con Conte la linea è filo-Anm. I silenzi di Grillo Uno spicchio (pari al 25%) di elettori del M5s (come dimostra il sondaggio Noto pubblicato dal Giornale) tifa per il Sì. E spaventa il leader del M5s Giuseppe Conte, che invece si piega al diktat giustizialista di Marco Travaglio. L'ultimo grillino, in ordine di tempo, che sale sul carro del Sì è Danilo Toninelli (foto a sinistra), ministro di punta del governo Conte 1. In un'intervista a Radio Cusano, dalla sua auto, Toninelli si lancia nel più classico degli spot per il Sì. Inizia subito con una bordata al suo partito(M5s) e al campo largo: "È una battaglia politica". Dalla Casaleggio al Sì al referendum sulla Giustizia: la parabola di DettoriDa Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio a Giorgia Meloni e Carlo Nordio sembra una distanza siderale.