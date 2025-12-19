Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani | la giunta di Palafrizzoni approva il nuovo progetto
La Giunta di Bergamo approva un nuovo progetto per la gestione integrata dei rifiuti urbani, segnando un passo importante verso un servizio più sostenibile, efficiente e inclusivo. Questo intervento mira a migliorare la qualità dell’igiene ambientale, garantendo continuità e innovazione nella cura della città e del suo territorio. Un impegno concreto per un futuro più pulito e rispettoso dell’ambiente.
Bergamo. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il nuovo progetto relativo al Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e di Igiene Ambientale, un passaggio cruciale per garantire la continuità e l’evoluzione di un servizio fondamentale per la città, in linea con i principi di sostenibilità, efficienza e inclusione sociale. La gara per l’assegnazione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e di Igiene Ambientale sarà pubblicata la prossima settimana e le imprese interessate avranno 90 giorni di tempo per presentare le offerte. Il precedente “ Contratto di Servizio per la disciplina del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e igiene urbana” tra Comune di Bergamo e Aprica Spa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
