Chieti la giunta approva lo schema del bilancio 2026-2028 | Pronti per l’esame del Consiglio

La giunta comunale di Chieti ha approvato lo schema del bilancio di previsione per il periodo 2026-2028, segnando un passo importante nell’ordinaria amministrazione della città. Ora il documento sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, in vista dell’approvazione definitiva. Questa fase rappresenta un momento di pianificazione e valutazione delle risorse della città, fondamentale per garantire un utilizzo equilibrato e sostenibile delle finanze pubbliche.

La giunta comunale di Chieti chiude il 2025 con l'approvazione dello schema di delibera del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Il documento, corredato dai relativi allegati, è ora pronto per essere discusso in Commissione e poi sottoposto all'esame del Consiglio comunale per.

