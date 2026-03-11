La giornalista Eleonora Puntillo dona 250 volumi rari alla Fondazione Ezio De Felice

La giornalista Eleonora Puntillo ha consegnato alla Fondazione Ezio De Felice un insieme di 250 volumi rari. La donazione comprende libri di valore storico e culturale, che arricchiranno il patrimonio della fondazione. L'atto è stato formalizzato durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti della fondazione e di altri ospiti. I volumi saranno ora catalogati e messi a disposizione di studiosi e ricercatori.

La Fondazione Ezio De Felice annuncia con gratitudine la donazione di un importante fondo librario da parte della giornalista e saggista Eleonora Puntillo, che ha scelto di affidare alla biblioteca della Fondazione circa 250 volumi dedicati alla storia dell'arte, all'architettura, alla fotografia e agli studi urbani. Si tratta di un corpus di notevole valore scientifico, composto da opere spesso rare o non più reperibili, come Il Museo di Capodimonte di Bruno Molajoli, gli scritti di Antonio e Camilla Cederna, la documentazione del Laboratorio internazionale Napoli Sotterranea e numerosi titoli dedicati alla storia urbana di Berlino, tra cui Die Mauer e Il territorio di Berlino, oltre ai materiali sul Bauhaus, come L'opera grafica del Bauhaus 1921–23 di Maurizio Calvesi.