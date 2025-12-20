Un contributo per aiutare chi è in difficoltà La catena di food dona 3 mila euro alla Fondazione Karis

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buona la prima. L'iniziativa natalizia di raccolta fondi “Friends for School”, che ha saldato la partnership strategica tra Fondazione Karis e la catena Pollo&Friends, ha raggiunto la cifra di 3 mila euro. Un esempio virtuoso per il nostro territorio, capace di mettere assieme economia locale e. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Coop alleanza 3.0 dona oltre 4mila euro alla Fondazione Admo

Leggi anche: Coop alleanza 3.0 dona oltre 4mila euro alla Fondazione Admo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.