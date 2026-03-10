Il piano d' emergenza Ue contro i rincari | pronti a liberare le riserve di petrolio

L'Unione europea ha annunciato un piano d'emergenza per affrontare i rincari del petrolio, prevedendo di utilizzare le riserve di emergenza. Anche altri Paesi europei si preparano a intervenire, con decisioni simili e misure coordinate. La crisi dei prezzi del petrolio, scatenata dal conflitto in Medio Oriente, coinvolge diverse nazioni che cercano di contenere gli effetti sui mercati energetici.

Il G7 sta valutando il ricorso alle riserve strategiche. Si tratta di una mossa adottata in pochissimi casi L'Italia non è il solo Paese a dovere fare i conti con la crisi dei prezzi causata dal conflitto in Medio Oriente. Si tratta di una difficoltà su larga scala e, parallelamente agli interventi domestici, si lavora a una strategia europea. "L'Europa non è né un produttore di petrolio né di gas. Per quanto riguarda i combustibili fossili, dipendiamo completamente da importazioni costose e volatili, il che ci pone in una posizione di svantaggio strutturale rispetto ad altre regioni", ha ricordato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Today.it

