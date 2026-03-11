Una fregata italiana è arrivata nell’area di Cipro, mentre nove Paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Turchia, hanno avviato iniziative di difesa per l’isola. L’intervento di sicurezza è stato attivato dopo che un drone di origine iraniana ha colpito una zona vicina. La presenza navale e le azioni coordinate si susseguono in un contesto di tensione crescente nella regione.

La flotta navale a difesa di Cipro è ora dispiegata. Partita venerdì scorso da Taranto, ha raggiunto l’isola la fregata missilistica italiana “ Federico Martinengo ”, l’unità della Marina militare incaricata di prendere parte all’operazione di difesa e sorveglianza decisa in conseguenza della guerra in Iran. La nave opererà coordinandosi con unità navali di Francia, Spagna e Olanda. L’operazione di sicurezza è scattata dopo che un drone di fabbricazione iraniana ha colpito una base militare britannica sull’isola il 2 marzo. Di seguito il quadro complessivo delle risorse militari inviate nella regione, oltre a quelle già presenti da tempo prima dell’inizio del conflitto il 28 febbraio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La fregata italiana è giunta nell’area di Cipro. Dagli Usa alla Turchia, ecco come nove Paesi difendono l’isola

