La fregata missilistica italiana arriva a Cipro | Pronti a difendere l’isola Colpito il figlio di Khamenei in un attacco | Ferito ma salvo – La diretta

Una fregata missilistica italiana è arrivata a Cipro con l’obiettivo di proteggere l’isola. Nel frattempo, un attacco ha colpito il figlio di Khamenei in Medio Oriente, lasciandolo ferito ma salvo. È il dodicesimo giorno di conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, con Teheran che ha condotto attacchi contro obiettivi statunitensi e israeliani.

Nel dodicesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha lanciato un attacco contro le strutture Usa in Medio Oriente e contro Israele. Il canale israeliano 12 ha riportato diversi feriti negli attacchi iraniani vicino a Tel Aviv. Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita invece ha fatto sapere di aver intercettato sette missili balistici lanciati da Teheran. Intanto Israele ha attaccato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. E l’esercito statunitense ha annunciato di aver distrutto 16 navi posamine iraniane «vicino allo Stretto di Hormuz ». Intanto secondo gli stessi iraniani Mojtaba Khamenei, figlio di Alì e nuova guida suprema, è ferito ma in salvo dopo i bombardamenti. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Guerra Iran, l’Italia invia la fregata missilistica Federico Martinengo a difendere CiproL’Italia invia la fregata missilistica Federico Martinengo a difendere Cipro, in seguito alla situazione di tensione dovuta all’attacco USA-Israele...

Leggi anche: Come è fatta la fregata missilistica Martinengo, la nave italiana inviata in difesa di Cipro

Tutto quello che riguarda La fregata missilistica italiana arriva...

Temi più discussi: Oltre 160 militari italiani sulla fregata missilistica in difesa di Cipro; Dai missili Aster ai siluri: ecco com’è fatta la fregata Martinengo inviata dall’Italia a difesa di Cipro; Taranto, la fregata missilistica italiana è partita dalla Puglia verso Cipro. A bordo 160 militari; La fregata Martinengo inviata a difesa di Cipro: l’Italia si unisce a Spagna, Francia e Olanda.

Guerra in Iran, La fregata missilistica italiana è arrivata a Cipro. Droni iraniani sull'aeroporto di Dubai: 4 feriti«Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan» ha comunicato il ministero della ... ilmattino.it

La fregata missilistica Federico Martinengo è partita da Taranto verso CiproLa nave della Marina, con a bordo oltre 160 militari italiani, difenderà l'isola nel Mediterraneo da eventuali attacchi provenienti da Iran o Libano ... rainews.it

Radio1 Rai. . #Cipro La 'Federico Martinengo', la fregata missilistica della Marina Militare partita da Taranto venerdì scorso, è giunta nell'area per la difesa dell'isola. A bordo, oltre 160 militari italiani, per un'operazione che avviene nell'ambito di un coordina - facebook.com facebook

Macron dice: un attacco a Cipro è un attacco all’Europa. Armi, piani e alleanze da Hormuz alla Turchia. Di @Mauro__Zanon x.com