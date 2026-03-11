La fregata italiana Martinengo è a Cipro per la difesa dell' isola

La fregata missilistica italiana 'Federico Martinengo' è arrivata a Cipro dopo essere partita da Taranto venerdì scorso. La nave della Marina militare italiana si trova ora nelle acque vicino all’isola, con il compito di contribuire alla sua difesa. La partenza e l’arrivo sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui piani o le attività in corso.

La fregata missilistica 'Federico Martinengo', la nave della Marina militare italiana partita dal porto di Taranto venerdì scorso, è giunta nell'area di Cipro, per la difesa dell'isola. La fregata con a bordo oltre 160 militari italiani si è ricongiunta con la portaerei francese Charles De Gaulle. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: Come è fatta la fregata missilistica Martinengo, la nave italiana inviata in difesa di Cipro Leggi anche: L’Italia invia la fregata Martinengo per la difesa dell’area di Cipro La fregata Martinengo inviata a difesa di Cipro Tutto quello che riguarda La fregata italiana Martinengo è a... Temi più discussi: Dai missili Aster ai siluri: ecco com’è fatta la fregata Martinengo inviata dall’Italia a difesa di Cipro; Com’è fatta la fregata italiana Martinengo che è stata mandata a Cipro; La fregata Martinengo inviata a difesa di Cipro: l’Italia si unisce a Spagna, Francia e Olanda; L’Italia invia la fregata Martinengo per la difesa di Cipro - L'Unione Sarda.it. L’Italia schiera la fregata Martinengo a Cipro con Spagna e Francia: si studia lo spostamento in una zona calda del conflittoLa fregata della Marina italiana ITS Federico Martinengo, è stata schierata, insieme alla fregata della Marina spagnola ESPS Cristóbal Colón, unitamente a un crescente gruppo di portaerei europee d’at ... strettoweb.com Com’è fatta la fregata italiana Martinengo che è stata mandata a CiproGiovedì il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto aveva annunciato che l’Italia avrebbe mandato non meglio specificati «assetti navali» a Cipro, lo stato insulare che fa parte dell’Unione Europ ... ilpost.it Gruppo Tecnocasa Martinengo - facebook.com facebook La fremm tarantina Martinengo partita per Cipro, scorterà la portaerei francese De Gaulle x.com