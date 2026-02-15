La Fortitudo ruggisce a Ruvo di Puglia | Sorokas e Perkovic trascinano la Effe al blitz esterno

La Fortitudo Bologna ha conquistato una vittoria importante a Ruvo di Puglia, mentre Sorokas e Perkovic hanno guidato la squadra con ottimi giochi offensivi. La partita si è conclusa con il punteggio di 83-90, dopo un match molto combattuto e deciso negli ultimi minuti. I giocatori bolognesi hanno mostrato determinazione e precisione nei momenti decisivi, portando a casa il risultato in trasferta.

La Flats Service espugna il PalaColombo 83-90: prova maiuscola di Sorokas (27 punti) e Perkovic (22). I biancoblu ribaltano il match nel finale e portano a casa due punti preziosi Un successo di carattere, tecnica e nervi saldi. La Flats Service Fortitudo Bologna espugna il parquet della Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di 83-90, al termine di una gara combattuta colpo su colpo e risolta grazie a un secondo tempo di altissimo livello. Nonostante un inizio complicato, con Ruvo capace di chiudere il primo quarto avanti 28-25 trascinata dall'ex NBA Russ Smith (20 punti per lui), la Effe non ha mai perso la bussola.