Giuseppe Valentino ripete più volte “centoundici” durante l’intervista al Secolo d’Italia. Spiega che la riforma Nordio porta finalmente all’attuazione dell’articolo 111 della Costituzione, già scritto da tempo. Valentino sottolinea che ora ci sono le condizioni per cambiare davvero, con un’attenzione particolare alle modalità di giustizia e alle riforme in corso. La sua voce è chiara: bisogna approvare il referendum per rendere effettive le novità previste.

«Centoundici». Giuseppe Valentino scandisce il numero più volte nel corso dell’intervista al Secolo d’Italia. Il presidente della Fondazione Alleanza nazionale, già parlamentare di An e del Pdl, sottosegretario alla Giustizia nel governo Berlusconi, smonta punto per punto le obiezioni del No, argomentando con dovizia di riferimenti giuridici le ragioni del Sì in vista del voto del 22 e 23 marzo. E parte appunto dall’articolo 111 della Costituzione. Presidente Valentino, il Comitato del No sostiene che questa riforma minaccia l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. «Non è così. Il legislatore era obbligato da tempo a dare corso, quantomeno alla separazione delle carriere, perché in questi termini venne modificato, nel 1998, l’articolo 111 della Costituzione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Si rileggano l’articolo 111 della Costituzione, la riforma Nordio finalmente lo attua”: Giuseppe Valentino spiega le ragioni del Sì al referendum

Approfondimenti su Costituzione Riforma

Matteo Renzi ha detto chiaramente che se il referendum sulla sua riforma costituzionale fallisce, lascerà la politica.

La riforma della magistratura e il referendum sulla separazione delle carriere stanno facendo discutere anche tra gli insegnanti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

#CransMontana L'avvocato Valentino Giola ha rischiato di perdere il figlio, Giuseppe di 16 anni, il primo ferito arrivato al Niguarda. Dopo l'accaduto ci aspettiamo "una punizione esemplare", ha affermato. Giuseppe "conosceva le 6 vittime, solo ieri ha saputo x.com

QUARTIERE SAN VALENTINO: DIALOGO COSTRUTTIVO TRA AMMINISTRAZIONE E COMITATO SPONTANEO Nei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale ha incontrato il Comitato spontaneo di San Valentino che aveva chiesto una serie di chiarimenti - facebook.com facebook