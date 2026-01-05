L' ira del Comune sugli espositori scappati per la pioggia | Assoluta mancanza di rispetto per la Fiera

L'assessore alle attività produttive Simone Chierici ha espresso forte disappunto riguardo agli espositori che, a causa della pioggia, sono scappati durante la Fiera Antiquaria appena conclusa. Il Comune ritiene questa condotta un comportamento scorretto e mancante di rispetto per l’evento, che rappresenta un’importante occasione per la promozione del territorio e delle attività locali. La questione solleva questioni sulla gestione e sulla partecipazione alla manifestazione.

Duro intervento dell'assessore alle attività produttive Simone Chierici a proposito della Fiera Antiquaria appena conclusa. Un'edizione di gennaio 2026 partita con il piede giusto sabato 3, con meteo clemente e la spinta dell'inizio dei saldi invernali che ha portato un ottimo afflusso

