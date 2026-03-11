La Fenice si dimette il consigliere Tortato dopo la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale

Il consigliere d'indirizzo della Fondazione La Fenice, Alessandro Tortato, si è dimesso dopo la nomina di Beatrice Venezi come nuova direttrice musicale del teatro. L’annuncio è arrivato a meno di 24 ore dalla comunicazione ufficiale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal teatro veneziano attraverso un comunicato. La Fenice ha confermato la volontà di proseguire con il processo di nomina.

Venezia, 11 marzo 2026 – Nuovo scossone per La Fenice di Venezia. A meno di 24 ore dalla formalizzazione della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del teatro, arrivano le dimissioni del consigliere d'indirizzo della Fondazione, Alessandro Tortato. L'annuncio è stato dato dal diretto interessato in un lungo post pubblicato sui canali social. "Ancora in barba allo statuto, si è voluto far pronunciare nuovamente il Consiglio di indirizzo sulla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro. A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri.