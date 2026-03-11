’La Faretra’ acquista Querce Bettina

Un’azienda maremmana chiamata La Faretra ha completato l’acquisizione della cantina Querce Bettina, situata nel versante sud-ovest di Montalcino. Querce Bettina è stata fondata nel 1992 e ora passa sotto il controllo di La Faretra, che si occupa di produzione vinicola. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione.

Un'azienda maremmana, La Faretra, ha acquisito la cantina Querce Bettina, che si trova nel versante sud-ovest di Montalcino ed è stata fondata nel 1992. La Faretra, tenuta agricola nata nel 2008 e con sede a Gavorrano in provincia di Grosseto, è guidata dall'amministratore delegato Massimo Guercilena, con il quale ha sviluppato un progetto agricolo e vitivinicolo fondato su sostenibilità, biodiversità e rispetto dei cicli naturali. "L'investimento a Montalcino si inserisce in una strategia di consolidamento in uno dei territori simbolo del vino italiano di alta gamma – spiega una nota dell'azienda – con l'obiettivo di ampliare l'offerta del gruppo con etichette di eccellenza e rafforzarne il posizionamento in un contesto enologico di riferimento internazionale.