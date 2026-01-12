La Cgil di Avellino piange la scomparsa di Elide Faretra

La Cgil di Avellino ha comunicato con rammarico la scomparsa di Elide Faretra, figura di rilievo all’interno della Camera del Lavoro Territoriale. La sua presenza e il suo impegno hanno contribuito al rafforzamento del sindacato e alla tutela dei lavoratori locali. La notizia è un momento di riflessione per la comunità sindacale e per quanti hanno condiviso il suo percorso professionale.

La Camera del Lavoro Territoriale della Cgil di Avellino ha annunciato la scomparsa di Elide Faretra, figura di riferimento all'interno dell'organizzazione sindacale. In una nota, la struttura irpina ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari, ricordando il contributo e l'impegno della.

