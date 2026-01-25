Scout sfrattati dal Bosco delle Querce La motivazione | Lavori in corso

Il gruppo Scout CNGEI è stato informato della necessità di lasciare la sede di Seveso, situata in via Vignazzola all’ingresso del Bosco delle Querce. La motivazione ufficiale riportata è

Il gruppo Scout Cngei deve lasciare la sede di Seveso, in via Vignazzola, all’ingresso del Bosco delle Querce. "Dopo oltre vent’anni di presenza attiva sul territorio, il Comune di Seveso ha deciso di revocare la sede storica al Gruppo Scout di Seveso del Cngei (Sezione di Cesano Maderno), situata in via Vignazzola, a pochi passi dal Bosco delle Querce" si legge in una nota diffusa dall’associazione. "Una decisione che arriva in un momento particolarmente significativo per la sezione, che proprio quest’anno celebra il 70° anniversario dalla sua fondazione, e che lascia senza uno spazio operativo un gruppo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento educativo, sociale e ambientale per la comunità locale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

