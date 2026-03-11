La dottoressa va in pensione e la sostituta rinuncia all' incarico | 1.500 brianzoli restano senza medico di famiglia

La dottoressa che prestava servizio come medico di famiglia in un comune della Brianza andrà in pensione, mentre la sua sostituta ha deciso di rinunciare all'incarico. Di conseguenza, circa 1.500 cittadini si troveranno senza un medico di riferimento nei prossimi giorni. La situazione si è sbloccata all’improvviso, lasciando senza assistenza molti residenti del territorio.

Sembrava ormai cosa fatta e per gli assistiti non ci sarebbero stati ripercussioni, ma quella rinuncia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e tra pochi giorni 1.500 cittadini si ritroveranno senza medico di medicina generale. Succede a Meda, ma in realtà è un problema che riguarda tutta la.

Sarteano (Siena), 16 febbraio 2026 – Uno dei medici storici del paese va in pensione dal primo febbraio e i suoi 1546 assistiti restano senza dottore.

Mancano medici di famiglia e quando il dottore va in pensione passano mesi prima che si trovi un sostituto e il quartiere rimane senza specialista.

Tra le prime a comprendere l'importanza del fare rete tra i vari dipartimenti delle aziende sanitarie e dall'approccio one health, lascia in dote un lavoro che ha fatto scuola a tutti i suoi colleghi.

Ci sono medici che curano la malattia e medici che si prendono cura della persona. Margherita Marinoni appartiene a quella categoria che, per oltre 40 anni, ha curato generazioni in Franciacorta.

