La dottoressa va in pensione e 1.500 pazienti dovranno andare in ospedale per visite e ricette

A Monza, la pensione di una dottoressa di famiglia crea problemi a circa 1.500 pazienti. La dottoressa va in pensione e ancora non si trova un sostituto. Ora, i pazienti devono andare in ospedale per visite e ricette, creando disagi e confusione. La situazione si ripete in modo triste, lasciando molti senza un medico di famiglia di fiducia.

Mancano medici di famiglia e quando il dottore va in pensione passano mesi prima che si trovi un sostituto e il quartiere rimane senza specialista. Un grave disagio soprattutto per i pazienti più anziani e fragili A Monza la (triste) storia si ripete. Il medico di famiglia va in pensione, non c’è ancora il professionista che lo sostituirà e 1.500 pazienti restano senza il “dottore della mutua”. Per ricette e visite bisognerà andare all’ospedale Vecchio di via Solferino dove c’è all'ambulatorio medico temporaneo nella casa si Comunità di via Solferino. Succede ai pazienti della dottoressa Enrica Carla Bramati, che dall’1 febbraio, raggiunta la meritata pensione, chiuderà il suo ambulatorio di San Fruttuoso.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Monza Medici

Nel giorno del suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno professionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Monza Medici

Argomenti discussi: Bologna, la dottoressa del 118 che per studiare si deve licenziare: Realizzo il sogno da anestesista ma farò tante rinunce e finirò a 42 anni; La dottoressa Roberta Perfetti cessa l’attività di medico di base a Jesolo; Sanità, in pensione la dottoressa Patrizia Rosa. L’Ast di Ascoli invita i pazienti a scegliere un nuovo medico; Medicina generale, a Cicagna arriva la dottoressa Pitto.

