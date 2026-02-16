Il dottore storico va in pensione | 1.500 pazienti restano senza medico

Il dottore storico di Sarteano lascia il suo incarico dopo decenni di lavoro, lasciando senza medico circa 1.500 pazienti. La sua pensione è stata ufficializzata il primo febbraio, e ora molte persone si trovano a cercare un nuovo medico di base. Tra i pazienti ci sono anziani e famiglie che si affidano da anni alle sue cure.

Sarteano (Siena), 16 febbraio 2026 – Uno dei medici storici del paese va in pensione dal primo febbraio e i suoi 1546 assistiti restano senza dottore. Di colpo niente ricette per esami o farmaci, nessun consiglio per curare l'influenza. Uno choc per Sarteano, circa 5mila anime, in modo particolare per tanti anziani che vedono nel medico un 'consigliere-confidente'. «Eppure l'Asl Toscana sud est sapeva che Domenico Betti lasciava», la voce sconcertata del paese. In realtà il caso Sarteano rappresenta la punta dell'iceberg di un fenomeno, la carenza di medici, che mette in difficoltà quei piccoli borghi tanto belli per le vacanze e per i paesaggi da cartolina.