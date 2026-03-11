A Mombaroccio, un borgo dell’entroterra con circa 2000 abitanti, si è svolta la quinta tappa della Tirreno-Adriatico. L’evento ha attirato numerosi spettatori e appassionati di ciclismo, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento nel centro storico. La corsa ha visto il passaggio di numerose squadre professionistiche, mentre le strade del paese sono state invase da tifosi pronti a vivere la manifestazione.

A Mombaroccio, l’arrivo della quinta tappa della Tirreno-Adriatico. Un evento che per i 2mila abitanti del piccolo borgo dell’entroterra ha tutti i presupposti per diventare anche una grande festa. Dopodomani, Mombaroccio diventerà per un giorno il cuore del ciclismo internazionale ospitando l’arrivo di una tappa che, per difficoltà e bellezza paesaggistica, si preannuncia come un appuntamento determinante per la conquista della maglia Azzurra. I ciclisti arriveranno sotto il santuario del Beato Sante dopo aver percorso un tracciato di 184 chilometri estremamente tecnico, con un dislivello complessivo di 3mila e 900 metri. A Mombaroccio li aspetta la fase finale della gara: un anello di 22 km da ripetere per due volte, mille e 600 metri di dislivello negli ultimi 44 km, con pendenze fino al 23%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’Corsa dei due mari’. Mombaroccio ha già vinto: "Pronti all’invasione"

