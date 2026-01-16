Tirreno-Adriatico 2026 presentata ad Ancona la Corsa dei Due Mari | si terrà dal 9 al 15 marzo

È stata presentata oggi ad Ancona la 61ª Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, in programma dal 9 al 15 marzo 2026. La corsa, nota come la “Corsa dei Due Mari”, si svolgerà lungo le regioni Marche, Toscana e Umbria, offrendo un percorso che unisce le due coste italiane. L’evento, giunto alla sua edizione, rappresenta un momento importante per il ciclismo internazionale e la promozione del territorio.

La Tirreno-Adriatico 2026 nella Marsica: Magliano de’ Marsi l’11 Marzo sarà traguardo della terza tappa - Il sindaco di Magliano de' Marsi, Pasqualino Di Cristofano, ha partecipato stamattina alla presentazione ... terremarsicane.it

Tirreno-Adriatico, presentata la 61esima edizione che farà tappa anche sulla costa fermana. Ecco i dettagli - Quella che toccherà la costa fermana sarà una tappa poco mossa nella prima parte e assolutamente piatta negli ultimi 80 km. cronachefermane.it

Felix Gall leads Decathlon CMA CGM with Tirreno-Adriatico before the Giro d’Italia. After top Tour and Vuelta results, he targets the Giro, UAE Tour and Volta a Catalunya, then the Vuelta with Riccitello. Read more: x.com

Nel 2026 Pellizzari parteciperà alla Corsa Rosa, con un calendario che lo vedrà sicuramente al via anche della Tirreno-Adriatico, che verrà presentata venerdì 16 gennaio ad Ancona - facebook.com facebook

