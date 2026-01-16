Tirreno-Adriatico 2026 presentata ad Ancona la Corsa dei Due Mari | si terrà dal 9 al 15 marzo
È stata presentata oggi ad Ancona la 61ª Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, in programma dal 9 al 15 marzo 2026. La corsa, nota come la “Corsa dei Due Mari”, si svolgerà lungo le regioni Marche, Toscana e Umbria, offrendo un percorso che unisce le due coste italiane. L’evento, giunto alla sua edizione, rappresenta un momento importante per il ciclismo internazionale e la promozione del territorio.
ANCONA - È stata presentata oggi, nel Parlamentino di Palazzo Li Madou ad Ancona, sede della Regione Marche, la 61ª edizione della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, in calendario dal 9 al 15 marzo 2026. La "Corsa dei Due Mari" attraverserà cinque regioni con un tracciato vario pensato per.
