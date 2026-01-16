Si va verso le elezioni ’La città che vogliamo’ e Movimento 5 Stelle iniziano le manovre
La città di Fermo si avvicina alle elezioni comunali di primavera, con il progetto politico “La Città che Vogliamo” e il Movimento 5 Stelle pronti a iniziare le proprie iniziative. Questo percorso nasce a sostegno di Francesco Trasatti e coinvolge una vasta rete di partecipanti attivi, sia in città che nel territorio. L’obiettivo è promuovere un dibattito aperto e costruttivo per contribuire allo sviluppo e al miglioramento della comunità fermana.
Si struttura il progetto politico nato a sostegno di Francesco Trasatti verso le scorse regionali. L’obiettivo, adesso, sono le comunali di primavera, la lista civica ’ La Città che Vogliamo ’ rilancia il progetto politico per la città di Fermo, con un centinaio di partecipanti attivi non solo in città. Uno nuovo slancio che ha portato all’avvio di una campagna di tesseramento, aperta a tutte le persone che condividono questo progetto civico: "Presso la sede di viale Trento si sono svolte riunioni quindicinali molto partecipate, occasione per condividere idee e proposte su una visione di città aperta, solidale, sostenibile e progressista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
