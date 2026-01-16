Si va verso le elezioni ’La città che vogliamo’ e Movimento 5 Stelle iniziano le manovre

La città di Fermo si avvicina alle elezioni comunali di primavera, con il progetto politico “La Città che Vogliamo” e il Movimento 5 Stelle pronti a iniziare le proprie iniziative. Questo percorso nasce a sostegno di Francesco Trasatti e coinvolge una vasta rete di partecipanti attivi, sia in città che nel territorio. L’obiettivo è promuovere un dibattito aperto e costruttivo per contribuire allo sviluppo e al miglioramento della comunità fermana.

