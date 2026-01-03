Fratelli d’Italia scioglie le riserve | il centrodestra con Adriana Poli

Da lecceprima.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia ha annunciato ufficialmente la candidatura di Adriana Poli Bortone per la presidenza della Provincia di Lecce. La sindaca della città rappresenta il centrodestra salentino in vista delle elezioni indirette previste per il primo febbraio. Questa scelta conferma l’impegno del fronte politico nel territorio, con l’obiettivo di rappresentare le istanze locali in un contesto di importanti scelte amministrative.

LECCE – Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, sarà la candidata del centrodestra salentino per l’elezione (indiretta) del presidente della Provincia, in programma il primo giorno di febbraio.Alle urne sono chiamati tutti gli amministratori del territorio. Dal momento che il voto è ponderato (il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

fratelli d8217italia scioglie le riserve il centrodestra con adriana poli

© Lecceprima.it - Fratelli d’Italia scioglie le riserve: il centrodestra con Adriana Poli

Leggi anche: Mathieu van der Poel scioglie le riserve e ufficializza il debutto nel ciclocross: calendario definitivo

Leggi anche: Sangiuliano scioglie le riserve: "Mi candido in Campania, accetto l'invito di FdI"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.