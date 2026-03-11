La Cia elegge i nuovi presidenti di Turismo verde Anabio e La spesa in campagna Abruzzo

Il 11 marzo a Pineto si è svolta l’assemblea elettiva della Cia Abruzzo durante la quale sono stati scelti i nuovi presidenti di Turismo Verde, Anabio e La spesa in campagna Abruzzo. Le tre associazioni hanno annunciato i nomi dei rappresentanti che guideranno le rispettive organizzazioni nei prossimi mesi. L’evento ha visto la partecipazione di diversi membri delle associazioni e rappresentanti istituzionali locali.

Con l'assemblea elettiva dell'11 marzo a Pineto, sono stati eletti i nuovi vertici delle associazioni della Cia Abruzzo Turismo Verde, Anabio e La spesa in campagna Abruzzo. L'incontro ha rappresentato un momento chiave per il rinnovo degli organi associativi e per il confronto tra soci.