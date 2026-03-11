La cessione in via Torre Vanga avviene sotto gli occhi della polizia | pusher in manette

Durante un pattugliamento in via Torre Vanga, gli agenti di polizia di Trento hanno assistito a uno scambio di droga e denaro tra due uomini. L’episodio si è svolto in modo rapido e visibile, con le mani che si sfioravano mentre avveniva la consegna. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato uno dei due coinvolti.

Aveva appena venduto dell'eroina. In tasca centinaia di euro in banconote di piccolo taglio Il pusher e l’acquirente sono stati subito fermati: nello scambio è stato coinvolto un involucro, al suo interno c’era mezzo grammo di eroina. Chi l’aveva ceduta era un volto più che noto alle forze dell’ordine che, addosso, gli hanno trovato anche 340 euro in banconote di piccolo taglio; per gli inquirenti, i proventi dell’attività di spaccio. L’uomo – le cui generalità non sono state rese note – è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e portato al carcere di Spini di Gardolo. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Vende eroina sotto gli occhi degli agenti: 27enne finisce in manetteUn 27enne nigeriano, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona, con l'accusa di... Leggi anche: Divise sporche: 40 chili di droga spariti sotto gli occhi della Polizia