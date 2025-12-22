Foggia pronta per il tradizionale pienone della Vigilia | centro cittadino chiuso al traffico

22 dic 2025

In occasione della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, il Comune di Foggia ha disposto una serie di provvedimenti straordinari alla circolazione e alla sosta nel centro cittadino, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e una migliore gestione dei flussi di traffico durante una delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

foggia pronta per il tradizionale pienone della vigilia centro cittadino chiuso al traffico

