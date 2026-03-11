La Camera ha richiesto un’informativa al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riguardo alle dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri pubblicate sul Foglio. La richiesta è stata avanzata dai gruppi di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Avs e dal gruppo Misto durante l’assemblea parlamentare. Nessuna altra informazione sui contenuti delle dichiarazioni è stata fornita.

Forza Italia, Lega, FdI, Nm, Pd, M5s, Avs e gruppo Misto hanno chiesto nell’aula della Camera un’informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulle parole del procuratore Nicola Gratteri al Foglio. La proposta è arrivata dal deputato di Forza Italia Enrico Costa, ed è stata condivisa da tutti i gruppi di maggioranza e anche dall'opposizione. Il magistrato, ospite fisso di La7 e volto più riconoscibile della campagna referendaria per il No, aveva lasciato intendere in tv che il vincitore del festival di Sanremo Sal Da Vinci , autore della canzone "Per sempre Sì", avrebbe in realtà votato No. Ma lo stesso cantante ha smentito. Interpellato dal Foglio su questo episodio, Gratteri ha detto che scherzava, che era un gioco con il conduttore Massimo Gramellini, che bisognava ridere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Camera chiede un'informativa del ministro Nordio sulle parole di Gratteri al Foglio

Articoli correlati

Al Csm un "sistema paramafioso", bufera sulle parole del ministro NordioIl ministro della Giustizia Nordio alza il livello dello scontro politico sul referendum attaccando i membri togati del Csm , dove - dice -le...

Gratteri incalza Nordio: “Non conosce la mafia, spieghi le sue parole sulle correnti”"Il ministro Nordio o non sa cos'è la mafia e chi è il mafioso, o forse è lui che deve chiarire.

Tutti gli aggiornamenti su Camera chiede

Temi più discussi: Iran, Meloni ‘chiede’ voto Camere su sistemi difesa a Golfo. E va al Colle; Che cosa chiedono le risoluzioni sull’Iran votate in Parlamento; Vertenza Natuzzi, l’on. Patty L’Abbate chiede un’audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera; Il Consiglio d’Europa all’Italia: Paese si doti di un’Istituzione nazionale per i diritti umani.

CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SANNIO, DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA SI APRE IL CASO, UNIMPRESA CHIEDE VERIFICHE SU SPESE LEGALI E RESPONSABILITÀUnimpresa Irpinia Sannio ha depositato una formale richiesta di accesso agli atti presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio e una segnalazione alla Regione Campania per chiedere verifiche sulla ... tvsette.net

Autista soccorritore, accellera l’iter alla Camera: UGL Salute chiede il pieno riconoscimento della professioneAutista soccorritore, la Camera adotta il testo base. UGL Salute chiede una rapida approvazione per riconoscere ruolo, competenze e tutele. ilquotidianodellazio.it

Un recluso già protagonista di aggressioni e TSO ripetuti ha dato fuoco alla propria camera. Il sindacato USPP denuncia condizioni insostenibili e chiede soluzioni strutturali immediate - facebook.com facebook

DL bollette. CIB: In audizione Camera chiede correttivi sui prezzi minimi garantiti agricultura.it/2026/03/03/dl-… via @AgriculturaIT x.com