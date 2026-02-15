Al Csm un sistema paramafioso bufera sulle parole del ministro Nordio
Il ministro della Giustizia Nordio alza il livello dello scontro politico sul referendum attaccando i membri togati del Csm, dove - dice -le correnti della magistratura avrebbe creato «un sistema paramafioso». Parole che provocano una alzata di scudi delle opposizioni. Anche Giovanni Bachelet, presidente del Comitato società civile per il No ha espresso «composta costernazione» per le affermazioni di Nordio, che ha replicato definendo «scomposta» l’indignazione per le sue parole. In una intervista al Mattino di Padova, Nordio ha detto che nel Csm tra le correnti della magistratura c'è «una consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare». 🔗 Leggi su Feedpress.me
