Gratteri incalza Nordio | Non conosce la mafia spieghi le sue parole sulle correnti

Il procuratore Nicola Gratteri ha criticato duramente il ministro Nordio, accusandolo di non conoscere la mafia o di dover spiegare le sue affermazioni sulle correnti. La sua sfida arriva dopo le dichiarazioni del ministro, che hanno sollevato dubbi sulla comprensione dei rapporti tra politica e criminalità organizzata. Gratteri ha ricordato che Nordio è stato nominato procuratore aggiunto a Venezia proprio dal sistema giudiziario che ora mette in discussione.

"Il ministro Nordio o non sa cos'è la mafia e chi è il mafioso, o forse è lui che deve chiarire. Peraltro stiamo parlando dello stesso sistema che lo ha nominato procuratore aggiunto a Venezia": ad affermarlo è il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, intervistato dal Messaggero Veneto sulle dichiarazioni del Guardasigilli che aveva definito il sistema del Csm "para-mafioso". Per Gratteri con la riforma "nulla è stato fatto di quello che veramente serve per rendere più efficiente il sistema giustizia". "Chiediamo riforme che possono rendere più efficiente il servizio che offriamo", ha aggiunto, "ed è la stessa ragione per cui diciamo No al referendum".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il ministro Nordio ha reagito duramente alle parole di Gratteri sul referendum.

Il ministro Nordio ha definito il Csm un “sistema paramafioso”, e questa affermazione ha suscitato la reazione dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), che ha denunciato come tali parole offendano le vittime di mafia.

