Domenico è morto tra le lacrime dei genitori Gli ultimi attimi di vita raccontati dal cappellano del Monaldi | Storia tragica

Il cappellano dell’ospedale Monaldi, padre Alfredo Tortorella, descrive gli ultimi istanti di Domenico, un bimbo di 2 anni e mezzo, morto questa mattina per un arresto cardiaco. I genitori hanno pianto disperatamente vicino al letto del bambino, che ha smesso di respirare tra le loro lacrime. Padre Alfredo ricorda un momento molto difficile, segnato dalla tragedia improvvisa. La famiglia si trova ora ad affrontare il dolore per la perdita del piccolo.
Napoli, 21 febbraio 2026 – "È morto tra le lacrime dei genitori. È stato un momento molto duro ". È il cappellano dell'ospedale Monaldi, padre Alfredo Tortorella, a raccontare gli ultimi istanti di vita del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e mezzo deceduto questa mattina per un arresto cardiaco. Una storia che ha straziato l'Italia intera, con tante ombre e punti oscuri su cui dovrà fare luce la procura. Il racconto del cappellano: gli ultimi atti di vita di Domenico . "Stamattina – racconta il cappellano all'agenzia di stampa cattolica Sir – ero con la mamma del bambino, dalle 7.45 al suo capezzale, perché nella notte mi era giunto il sentore che si fosse aggravato.
Padre Tortorella, che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine: «È morto tra le lacrime dei genitori. È una triste storia, una storia brutta»Padre Tortorella ha assistito i genitori di Domenico fino all’ultimo respiro, un momento che ha segnato profondamente tutti.
