62 candelotti Cobra | ordigno a Poggioreale allarme

Nella serata di martedì 10 marzo, alle ore 23:00 circa, in via Stadera a Poggioreale, si è verificata un’esplosione causata da un ordigno composto da 62 candelotti del tipo Cobra. La deflagrazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per valutare la situazione e gestire l’allarme. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Un ordigno esplosivo, composto da 62 candelotti del tipo Cobra, ha detonato nella serata di martedì 10 marzo alle ore 23:00 circa in via Stadera a Poggioreale. L’esplosione è stata udita chiaramente dai residenti, ma fortunatamente non ci sono stati danni alle persone o ai beni, limitandosi a lievi scalfitture su un muro e al manto stradale. Gli artificieri dei Carabinieri hanno confermato la natura dell’oggetto, collegandolo a tecniche già osservate in precedenza ad Ercolano. La dinamica dell’accaduto ha generato allarme tra i cittadini della zona, che hanno percepito il boato mentre riposavano o guardavano la televisione. Le indagini sono attualmente focalizzate sull’analisi delle telecamere di sorveglianza e sull’ascolto dei testimoni oculari per ricostruire le responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

