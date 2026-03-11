Esplosione via Stadera | si è trattato di un ordigno fatto con 62 candelotti cobra

Nella sera del 10 marzo, intorno alle 23, un'esplosione si è verificata in via Stadera a Poggioreale. L'esplosione ha coinvolto un ordigno realizzato con 62

L'esplosione è avvenuta intorno alle 11 di sera del 10 marzo e a Poggioreale è stata sentita chiaramente in diverse zone, tanto da far sobbalzare chi era già a letto o sonnecchiava davanti alla TV. Residui di fumo e tracce non hanno lasciato dubbi: l'ordigno era esploso all'altezza del civico 55 di via Stadera. Fortunatamente senza arrecare danni a cose o persone. A risentirne solo il manto stradale ed il muro di un edificio, lievemente scalfito. Secondo una prima ricostruzione degli artificieri dei carabinieri, l’ordigno sarebbe stato confezionato mettendo assieme 62 candelotti del tipo “Cobra”, gli stessi dell’esplosione a Ercolano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

