Una nota procedura giudiziaria ha portato alla liberazione di diversi pregiudicati italiani, tra cui un omicida, un pedofilo, uno stupratore e un rapinatore. Questi individui, condannati e destinati all’espulsione, sono stati invece rimessi in libertà nel paese. La vicenda riguarda un insieme di persone con precedenti penali che, nonostante le misure di allontanamento, sono tornate a vivere in Italia.

Dall’omicida al pedofilo, dallo stupratore al rapinatore: ecco chi sono i clandestini condannati che il governo aveva deciso di espellere e che invece ha dovuto riportare in Italia. Adesso sono a spasso. I recidivi passati attraverso le porte girevoli del centro di Gjader nonostante il pesante bagaglio penale avevano un asso nella manica: la richiesta di protezione internazionale. L’hanno giocato al momento giusto: poco prima del rimpatrio. Un grimaldello. Valutato dai giudici della Corte d’appello di Roma che li hanno riportati in Italia, dove ora sono liberi di portare a spasso il loro know how giudiziario messo insieme in anni di passaggi tra commissariati, aule di tribunale e uffici di polizia, come motivo per non convalidare il trattenimento e bloccare il rimpatrio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La banda dei pregiudicati liberata dai magistrati

