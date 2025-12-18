Profumi cosmetici e abbigliamento di lusso rubati dai magazzini | presa la banda dei pendolari

Una banda di pendolari specializzata in furti di profumi, cosmetici e abbigliamento di lusso è stata smantellata dai carabinieri di Pavia. I malviventi, esperti nel penetrare nei magazzini di marchi prestigiosi, sottraevano preziosi prodotti di alta gamma, alimentando un mercato nero che minacciava il settore del lusso. L’operazione ha portato alla cattura dei responsabili, segnando un importante passo nella lotta contro il crimine legato ai beni di prestigio.

Profumi di marchi di lusso, ma anche cosmetici e abbigliamento di alta gamma. Questo era quello che finiva nel mirino di una banda, smantellata dai carabinieri di Pavia. Nove persone sono accusate, a vario titolo, di rapina, furto, riciclaggio e ricettazione. 🔗 Leggi su Today.it

