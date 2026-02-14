La svolta Pistoiese-Roselli | Un’enorme fetta di città sarà liberata dai motori

La decisione di realizzare la strada Pistoiese-Roselli nasce dall’esigenza di ridurre il traffico nel quartiere di Porta a Prato. La nuova via, che collegherà il nord-ovest di Firenze ai viali principali, mira a liberare molte strade dalla presenza di automobili. Questa opera si inserisce nel piano di miglioramento della viabilità cittadina, con un percorso parallelo alla ferrovia esistente. La strada dovrebbe facilitare gli spostamenti e alleggerire il carico di veicoli sulle arterie centrali. Un esempio concreto di intervento per alleggerire il traffico si trova proprio in questa nuova infrastruttura.

Nell’inverno dei veleni sulla Firenze di oggi e di domani è finita perfino la Pistoiese-Rosselli, futura strada di collegamento (con andamento parallelo alla linea ferroviaria Porta a Prato – Cascine) tra il quadrante nord ovest della città e i viali, ’incaricata’ di decongestionare dai motori, assieme alla nuova linea 4.1 del tram Lepolda-Piagge (via ai lavori entro l’anno) tutta l’area di Novoli. Il futuro stradone – che a detta dei progettisti "sarà in grado di alleggerire in maniera significativa le direttrici storiche di via Baracca, ponte alla Mosse (in entrata), Porte Nuove e Toselli (in uscita), consentendo su tali strade un forte recupero di vivibilità urbana e un miglior funzionamento delle corsie riservate al Tpl" – è finita in queste ore nel mirino di un nutrito gruppo di antiche famiglie nobiliari fiorentine contrarie al tracciato, finanziato dalla Regione con 30 milioni, e favorevoli invece al reinvestimento dei fondi per una riqualificazione in chiave culturale dell’ex Ogr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

