De Gea abbraccia Kinsky dopo l'incubo col Tottenham | Chi non para non capisce le nostre difficoltà
Dopo la gara contro il Tottenham, David De Gea ha abbracciato Antonin Kinsky, il portiere che ha vissuto un momento difficile durante la partita. Kinsky è stato protagonista di un episodio complicato che ha coinvolto anche il suo collega. De Gea, presente sul campo, ha dimostrato vicinanza al collega, mentre le parole del portiere del Tottenham hanno evidenziato le sfide di chi si trova a difendere la porta.
Il dramma sportivo di Antonin Kinsky ha colpito da vicino anche David De Gea che non ha resistito e quasi in contemporanea alla sua sostituzione ha voluto esprimere tutta la propria solidarietà: "Ora testa alta e ritornerai". 🔗 Leggi su Fanpage.it
