kings league vittoria dei d power di leotta e vieri contro la zeta como di satta e vieri

Il 4 marzo 2026, i D-Power di Leotta e Vieri hanno ottenuto una vittoria contro la Zeta Como di Satta e Vieri nella Kings League. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole ai primi, segnando un esordio positivo per la formazione guidata dalle due celebrità. La sfida si è svolta in un clima di grande attenzione da parte del pubblico e dei media.

4 Marzo 2026 – Esordio vincente per la squadra di Diletta Leotta e Bobo Vieri in Kings League. I D-Power vincono 6-5 in una partita al cardiopalma contro la Zeta Como: gli sconfitti riprendono il nome della società lombarda avendo una convenzione con i biancoazzurri e sono rappresentati da Luca Toni. Il Como non è l'unica squadra ad aver puntato sulla competizione, la Juventus è rappresentata dagli Zebras mentre l'Hellas Verona dai Circus. La partita inizia in una situazione di 1 vs 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 vs 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

