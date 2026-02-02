Cuore e longevità | il tallone d’Achille dei nottambuli specie se donne

La scienza mette in guardia i nottambuli, soprattutto le donne. Chi si ritrova a fare le ore piccole e a stare sveglio fino a tardi rischia di mettere a repentaglio la salute del cuore e la longevità. Gli esperti spiegano che questa abitudine, se protratta nel tempo, può aumentare le probabilità di problemi cardiovascolari. Quindi, chi preferisce le ore serali dovrebbe fare attenzione e cercare di bilanciare meglio il ritmo di vita.

Cattive notizie per i ‘gufi’, persone naturalmente più attive la sera, che tirano tardi con facilità ma iniziano anche a ‘carburare’ più avanti nel corso della giornata. Stando a un nuovo studio, infatti, la salute del cuore dei cronotipi notturni sarebbe peggiore rispetto ai coetanei ‘allodole’, più attivi durante il giorno. Un fenomeno che potrebbe rivelarsi particolarmente vero tra le donne, secondo una ricerca pubblicata sul ‘Journal of the American Heart Association’. Dopo aver esaminato i dati sanitari di oltre 300.000 adulti (età media circa 57 anni) della UK Biobank per valutare in che modo i cronotipi influissero sulla salute cardiovascolare, i ricercatori hanno messo in luce quello che potremmo chiamare il tallone d’Achille dei ‘gufi’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuore e longevità: il tallone d’Achille dei nottambuli (specie se donne) Approfondimenti su Cuore Longevità Il cuore dei Nottambuli. Doni ai bimbi ricoverati “Il Ghiacciaio dell’Apocalisse sta cedendo, se il suo ‘tallone d’Achille’ dovesse fratturarsi del tutto sarebbe un disastro”: l’allarme degli scienziati Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cuore Longevità Argomenti discussi: La longevità custodisce il dono della vita; Invecchiare in salute: il segreto non è la performance estrema ma la cura di sé dopo i 60 anni; Longevità, la routine dell'esperto definito il paziente più sano di sempre: i segreti per vivere a lungo senza alcuno sforzo; Longevità: 5 abitudini da adottare tra i 40 e i 50 anni secondo la scienza. Cuore e longevità: il tallone d’Achille dei nottambuli (specie se donne)Sei gufo o allodola? Un nuovo studio rivela che i nottambuli hanno punteggi di salute del cuore più bassi. lapresse.it Il potere nascosto delle foglie di olivoLe foglie di olivo racchiudono proprietà antiossidanti, depurative e cardioprotettive. Dai benefici dell’infuso all’estratto ... amica.it nicolofamiglietti. SigmaMusicArt · Inspiring Story. Mobilità di spalle e mani con questi 5 Esercizi. Provali subito, perché prevenire è il segreto della longevità. Mandami un cuore nei commenti se ti sono stato utile #fitnessvideo #allenamentoacasa #mobility - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.