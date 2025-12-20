Candida auris studio svela possibile tallone d' achille del fungo killer che spaventa ospedali
Milano, 19 dic. (Adnkronos Salute) - E' particolarmente pericoloso per le persone gravemente malate e per questo gli ospedali sono i luoghi in cui fa più danni. E' la Candida auris, finita negli anni alla ribalta delle cronache come 'fungo killer' perché, sebbene sembri vivere in modalità innocua sulla pelle di un numero crescente di persone, i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica sono ad alto rischio. E una volta infettati, la malattia ha un tasso di mortalità del 45% e può resistere a tutte le principali classi di farmaci antimicotici, rendendo estremamente difficile il trattamento e l'eradicazione dai reparti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Svelato il punto debole del “fungo killer”, lo studio su Nature sulla fatale Candida auris
Leggi anche: Candida auris, il misterioso fungo killer che preoccupa i sistemi sanitari globali
Candida auris, il fungo killer che spaventa gli ospedali: sintomi e come si prende; Università: Vadalà (Ucbm), ‘ricerca traslazionale e nuove terapie per il mal di schiena’; Povertà energetica ai massimi storici: nel 2024 coinvolte 2,4 milioni di famiglie in Italia; Università: Papalia (Ucbm), ‘nuove competenze e simulazioni ad hoc per formare l’ortopedico’.
Candida auris, studio svela possibile tallone d'achille del fungo killer che spaventa ospedali - La malattia, individuata solo nel 2008, ha un tasso di mortalità del 45%: le sue origini rimangono un mistero. adnkronos.com
Svelato il punto debole del “fungo killer”, lo studio su Nature sulla fatale Candida auris - Lo studio che ha identificato i geni attivi della Candida auris durante l'infezione, rivelando una possibile debolezza del fungo killer resistente ai farmaci. ilfattoquotidiano.it
Infezioni fungine invasive. Studio italiano: è emergenza di sanità pubblica. Più sorveglianza su Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Candida albicans e Candida auris - L'armamentario terapeutico a disposizione è piuttosto ridotto e stanno emergendo importanti problematiche di ... quotidianosanita.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.