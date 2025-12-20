Candida auris studio svela possibile tallone d' achille del fungo killer che spaventa ospedali

Milano, 19 dic. (Adnkronos Salute) - E' particolarmente pericoloso per le persone gravemente malate e per questo gli ospedali sono i luoghi in cui fa più danni. E' la Candida auris, finita negli anni alla ribalta delle cronache come 'fungo killer' perché, sebbene sembri vivere in modalità innocua sulla pelle di un numero crescente di persone, i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica sono ad alto rischio. E una volta infettati, la malattia ha un tasso di mortalità del 45% e può resistere a tutte le principali classi di farmaci antimicotici, rendendo estremamente difficile il trattamento e l'eradicazione dai reparti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

