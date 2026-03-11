Kean Milan sirene rossonere per l’attaccante italiano Ecco il piano della dirigenza tra la clausola e il rapporto con Leao

Il Milan sta considerando un possibile trasferimento di Moise Kean dalla Fiorentina durante la prossima sessione di mercato estivo. La dirigenza rossonera valuta l’acquisto tra la presenza di una clausola nel contratto attuale e le richieste della società viola. Il nome dell’attaccante italiano è tornato a essere protagonista nel calciomercato, mentre si analizzano le strategie per ottimizzare la rosa.

Calciomercato, Kean-Milan? La clausola da 62 milioni, l'endorsement di Allegri, il piano del Diavolo'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del... Kean al Milan, si sblocca davvero? Un fattore può far decollare l'affare!L'attaccante della Fiorentina, Kean, è notoriamente un profilo apprezzato dai rossoneri: ci sono degli indizi che favorirebbero il colpo. Il Milan vuole Kean ma non pagando la clausola: chiederà quanto costa (di nuovo)C'è Moise Kean in cima alla lista dei desideri del Milan. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport che spiega come i rossoneri siano alla ricerca di un 9 da dare a Max Allegri a partire dall'estate.