Il Milan è tornato concretamente sulle tracce di Moise Kean della Fiorentina come possibile acquisto per la prossima stagione. La società rossonera valuta un’operazione che potrebbe avvenire solo a condizione di uno sconto sul prezzo richiesto. Kean, attualmente in rosa alla Fiorentina, è stato più volte monitorato dal club milanese nelle ultime settimane.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse in attacco del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato, ha ricordato come i rossoneri siano tornati sulle tracce di Moise Kean, centravanti della Fiorentina. Questo perché per migliorare, al Diavolo, serve un bomber di peso e di quella levatura. D'altronde, per la prossima stagione al momento è certa soltanto la permanenza di Christian Pulisic e Rafael Leão. Incerto il destino di Niclas Füllkrug, che potrebbe essere riscattato dal West Ham per soli 5 milioni di euro, ma che sta giocando pochissimo e segnando mai e sono in bilico anche Christopher Nkunku e Santiago Giménez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Kean-Milan, possibile solo con uno sconto. Giocatore tentato dal Diavolo per queste ragioni

Articoli correlati

Calciomercato, Kean-Milan? La clausola da 62 milioni, l’endorsement di Allegri, il piano del Diavolo'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del...

Gatti Milan: dall’interesse del Diavolo alla possibile trattativa con la Juventus. Tutta la verità sul difensore in vista di gennaioCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al...

Tutti gli aggiornamenti su Kean Milan possibile solo con uno...

Temi più discussi: Calciomercato Milan, Moretto: Kean in estate, non solo Allegri come fattore positivo; Milan, il fattore Allegri (e Leao) sul 9 del futuro: piace Kean, cosa filtra con la Fiorentina; Kean l'obiettivo, Milinkovic-Savic la suggestione: Milan, ecco i piani per l'estate sul mercato; Fastidio alla tibia per Kean, risentimento al flessore per Bartesaghi, Calafiori apre al ritorno alla Roma.

Kean al Milan, si sblocca davvero? Un fattore può far decollare l’affare!L'attaccante della Fiorentina, Kean, è notoriamente un profilo apprezzato dai rossoneri: ci sono degli indizi che favorirebbero il colpo. spaziomilan.it

Il Milan cerca l’attaccante, attenti a Kean e VlahovicMilan, l’attacco è il vero nodo: Kean nel mirino ma i 62 milioni della clausola non convincono Il Milan riparte dalla difesa, la migliore della Serie A, ma per ... tuttojuve.com

AC Milan, l'anno venturo si ballerà con Moise #Kean in attacco Max #Allegri approva, il giocatore è tentato perché .... Scopri tutto nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook

Kean è assolutamente l'uomo giusto per il Milan. Con Kean il Milan supera la prova del 9. Yes, we Kean. x.com