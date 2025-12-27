Gatti Milan | dall’interesse del Diavolo alla possibile trattativa con la Juventus Tutta la verità sul difensore in vista di gennaio

Gatti Milan, l’indiscrezione di mercato racconta di un gradimento rossonero ma senza offerte sul tavolo dei bianconeri: pista viva ma ancora acerba. L’avvicinarsi dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato porta con sé il consueto turbinio di voci, indiscrezioni e smentite, specialmente quando coinvolge le storiche rivali del nostro campionato. Nelle ultime ore, l’attenzione mediatica si è concentrata su un possibile asse tra Torino e Milano, con al centro il futuro di Federico Gatti. Il difensore centrale, apprezzato per la sua grinta e le doti fisiche, è finito al centro di rumors che lo vorrebbero nel mirino del Milan, alla disperata ricerca di rinforzi per puntellare un reparto arretrato spesso in emergenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

