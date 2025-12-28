Kanye West appare a sorpresa allo show di Deon Cole e annuncia un nuovo album in arrivo

Sabato sera, durante lo spettacolo di Deon Cole all'Hollywood Improv, Kanye West è apparso improvvisamente sul palco. L'artista ha confermato di essere al lavoro su un nuovo album, senza fornire ulteriori dettagli. L'evento ha attirato l’attenzione dei presenti, segnando un momento inatteso per i fan e gli addetti ai lavori. La notizia anticipa un possibile ritorno musicale di Kanye West, ancora da approfondire.

Sabato sera (27 dicembre) Kanye West ha fatto un'apparizione a sorpresa durante uno spettacolo comico di Deon Cole all' Hollywood Improv, salendo brevemente sul palco e confermando di essere al lavoro su un nuovo album. Cole ha condiviso un video della serata su Instagram, dopo lo spettacolo, scrivendo: «Riguardo alla scorsa notte. Che bel momento. Risate e amore vincono ancora. Improvvisazione hollywoodiana». Nel filmato, il comico invita Ye sul palco, presentandolo al pubblico come «un buon amico». Kanye West sta lavorando a un nuovo album. «Hai qualcosa che potremmo aspettarci?», chiede al rapper.

