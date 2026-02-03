La Juventus ha riabbracciato Vlahovic alla Continassa. Il bomber serbo ha ripreso gli allenamenti dopo l’intervento e accelera il recupero. Ora aspetta solo di tornare a disposizione di Allegri, che lo aspetta in campo per le prossime partite.

All'indomani della chiusura del mercato di riparazione Spalletti ha il suo 9: Dusan Vlahovic. Il serbo è rientrato a Torino dopo aver trascorso il periodo post operatorio a Belgrado. Lì ha lavorato forte con un preparatore personale per tornare in campo prima possibile, ora comincerà con i preparatori della Juve che dovranno rimetterlo in pista: il mirino è fissato a marzo, tra inizio e metà mese. Il primo giorno per Holm e Boga alla Continassa è anche quello della ripartenza di Vlahovic, insomma. Con l'attaccante inevitabilmente rinfrancato dal mancato arrivo di un altro attaccante perché ciò aumenta le possibilità di avere spazio nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, ecco il tuo centravanti: Vlahovic è rientrato alla Continassa, ecco quando sarà a disposizione

Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con l’Atalanta dopo la partecipazione alla Coppa d’Africa.

Juve, Vlahovic: Non è stato un periodo facile, ho trovato la forza | Champions League

