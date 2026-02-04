La Juventus riceve buone notizie su Kenan Yildiz. La società è ottimista sul suo infortunio e potrebbe presto annunciare il rinnovo del contratto. Il giocatore si avvicina a firmare e questa notizia fa sorridere i tifosi, che aspettano con fiducia i prossimi impegni dei bianconeri.

Tra campo e rinnovo. Arrivano buone nuove dalla Continassa in merito a Kenan Yildiz. Doppio sorriso per la Juventus e Spalletti in vista dei prossimi impegni dei bianconeri e sul futuro del numero dieci. Yildiz, recupero lampo e rinnovo (Ansa) – Calciomercato.it I l fantasista turco infatti è tornato ad allenarsi con i compagni nella seduta di oggi: recupero lampo dopo il fastidio muscolare accusato domenica contro il Parma, con il giocatore che si è allenato parzialmente in gruppo. Domani mattina Yildiz partirà quindi regolarmente con la squadra per Bergamo, in vista dell’incrocio dei quarti di Coppa Italia contro l’ Atalanta dell’ex Palladino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juventus sorride due volte per Yildiz: allarme rientrato e firma a un passo | CM

