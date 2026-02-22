Juventus Genoa Under 16 2-0 LIVE | Pamé cala il tris!

Pamé segna il terzo gol nella partita tra Juventus e Genoa Under 16, contribuendo alla vittoria per 2-0. La squadra torinese ha dominato il match grazie a una strategia efficace e a una buona condizione fisica. I giovani calciatori hanno mostrato attenzione in fase offensiva e solidità in difesa. Il risultato riflette la crescita della Juventus in questa stagione e il lavoro del tecnico sul campo. La gara si è conclusa con un successo convincente.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro lo Spezia in casa affronta il Genoa nella gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 3-0: sintesi e moviola. 52? TRIS JUVE- Ghiotto fa l'attaccante ma viene fermato, sulla respinta Pamè gira di testa a porta semi vuota 50? GOL DELLA JUVE- Krediet serve Pipitò, l'11 viene steso ma l'arbitro lascia proseguire: lo stesso olandese mette nel sacco regalando il gol del raddoppio 44? GOL DELLA JUVE- Pipitò calcia forte, mal respinta la sua punizione su cui si avventa il rapace Deniz che insacca 43? Fallo su Tufaro: calcio di punizione per i bianconeri FINE PRIMO TEMPO 40? SALVAI VICINO AL GOL- Krediet scarica su Salvai che ha spazio e col destro calcia.