Juventus-Sassuolo | Locatelli e i suoi tempi migliori
La partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con una vittoria dei bianconeri per 3-0, evidenziando un primo tempo di buon livello. Tra i protagonisti, Locatelli ha mostrato spunti interessanti, confermando le proprie qualità. L'incontro ha messo in luce le potenzialità della Juventus, che ha gestito bene la partita dall'inizio alla fine. Un risultato che rafforza la fiducia nel team in vista delle prossime sfide.
La Juventus ha convinto contro il Sassuolo, vincendo 3-0 con una prestazione dominante soprattutto nei primi 45 minuti. L’analisi degli esperti Sky ha evidenziato una squadra perfetta in fase di possesso e pressione, con Manuel Locatelli che ha ricordato i suoi tempi migliori per intelligenza e regia. Il primo tempo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Locatelli chiude il 2025 con un messaggio speciale ai suoi fans: «Grazie a chi mi ha sempre sostenuto». Il VIDEO recap del capitano della Juventus
Leggi anche: Juventus, festa di Natale per i dipendenti: presenti Locatelli e la Juventus Women in occasione del Black and White Party
Sassuolo Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pagelle Juve: Kalulu riposa la prossima volta, il miglior Locatelli, Miretti titolare mascherato; Spalletti prima di Sassuolo-Juventus: Perché il rigore di David non l'hanno tirato Locatelli o Yildiz. Chiesa? Nulla di concreto; Sassuolo-Juventus a caccia dei tre punti.
Gotti: “Sassuolo squadra forte. La Juventus ha annichilito i neroverdi. Rivedo il Locatelli dei tempi migliori” - Luca Gotti, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la prestazione della Juventus contro il Sassuolo: "Va detto che il Sassuolo non è una piccola squadra. tuttojuve.com
“Juve perfetta nel primo tempo”, “Il Locatelli dei tempi migliori”: l'analisi Sky dopo il Sassuolo - I bianconeri vincono e convincono nella partita contro i neroverdi e arrivano gli elogi da parte degli opinionisti ... msn.com
Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: David risorge, bene Miretti, disastro Idzes - Brillano Kalulu, David, Miretti, bene anche Locatelli e Thuram. eurosport.it
Juventus dilaga: Sassuolo ko per 3-0!
#SerieA, tris di #Como e #Juventus. #Sassuolo, #Thorstvedt si fa male: in dubbio per la }Roma #Fabregas e #Spalletti vincono 3-0. Tra i bianconeri torna a segnare #David. #Gilardino furioso con #Nzola @pietrolaporta03 #ASRoma #SerieA x.com
SERIE AI A Reggio Emilia, la Juventus batte il Sassuolo 3-0 nella 19esima giornata CRONACA e FOTO Le marcature: autorete di Muharemovic al 16' poi i gol di Miretti al 62' e David al 63' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/06/serie-a-i - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.