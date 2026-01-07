Juventus-Sassuolo | Locatelli e i suoi tempi migliori

La partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con una vittoria dei bianconeri per 3-0, evidenziando un primo tempo di buon livello. Tra i protagonisti, Locatelli ha mostrato spunti interessanti, confermando le proprie qualità. L'incontro ha messo in luce le potenzialità della Juventus, che ha gestito bene la partita dall'inizio alla fine. Un risultato che rafforza la fiducia nel team in vista delle prossime sfide.

“Juve perfetta nel primo tempo”, “Il Locatelli dei tempi migliori”: l'analisi Sky dopo il Sassuolo - I bianconeri vincono e convincono nella partita contro i neroverdi e arrivano gli elogi da parte degli opinionisti ... msn.com

Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: David risorge, bene Miretti, disastro Idzes - Brillano Kalulu, David, Miretti, bene anche Locatelli e Thuram. eurosport.it

Juventus dilaga: Sassuolo ko per 3-0!

#SerieA, tris di #Como e #Juventus. #Sassuolo, #Thorstvedt si fa male: in dubbio per la }Roma #Fabregas e #Spalletti vincono 3-0. Tra i bianconeri torna a segnare #David. #Gilardino furioso con #Nzola @pietrolaporta03 #ASRoma #SerieA x.com

SERIE AI A Reggio Emilia, la Juventus batte il Sassuolo 3-0 nella 19esima giornata CRONACA e FOTO Le marcature: autorete di Muharemovic al 16' poi i gol di Miretti al 62' e David al 63' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/06/serie-a-i - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.